Unnu náið saman við lagið

Hljómsveitin Saga er búin að vera starfandi síðan 1977 og hefur spilað út um heiminn allann þverann og endilangann ótal sinnum. Hún er ennþá í fullu fjöri, og gaf út í vor sína tuttugustu og aðra plötu sem nefnist Symmetry. Hljómsveitin hyggst fylgja plötunni eftir í haust með tónleikaferð sem byrjar í Evrópu. Hljómsveitin er hvað þekktust fyrir lögin sín Wind him up og On the loose (þriðja sæti í Bandaríkjunum), og The Flyer.

Weekendson heitir réttu nafni Jón Þór Helgason en hann gaf út sína fyrstu plötu sumarið 2019, en hefur gefið út nokkur lög síðan þá. Eitt af þeim kom út 1. janúar í samstarfi við tónlistarmanninn og útvarpsmanninn Þórð Helga Þórðarson, eða Dodda litla eins og hann er gjarnan kallaður.

Þegar Weekendson var að vinna að The Trap, gerði hann sér grein fyrir að það væri ekki ætlað honum að syngja. Hann vissi strax að lagið væri ætlað Michael Sadler. Þannig að hann ákvað að prófa að hafa samband við umboðsmann hans, og sendi honum lagið. Michael fannst lagið frábært, og vildi klára það með Weekendson og unnu þeir náið saman við lagið.

Þess má geta að Michael sadler er ekki eini meðlimur Saga sem kemur fram í þessu lagi. Því trommuleikari Saga (Mike Thorne) tók upp trommur fyrir lagið. En hann trommaði einnig lagið The Clown fyrir Weekendson sem kom út í lok apríl síðastliðnum. Einnig hefur hann tekið upp trommur við fleiri lög sem Weekendson er að vinna að.