Saint West, fimm ára sonur Kim Kardashian og Kanye West smitaðist af kórónuveirunni þegar upptökur á þáttunum Keeping up with the Kardashians fóru fram.

Þetta kemur fram í stiklu af þáttunum og greinir Dailymail frá. Kim Kardashian segist mjög áhyggjufull og í kemur fram í frétt Dailymail að í stiklunni sé brot af því þegar hún segir í símtali að dóttir hennar, North West sé einnig orðin veik. Ekki er vitað hvenær Saint greindist smitaður en stiklan var tekin upp í janúar.