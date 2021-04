Rapparinn DMX sagður milli heims og helju eftir ofneyslu lyfja

Frá þessu greinir slúðurmiðilinn TMZ og hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að rapparinn hafi verið fluttur með hraði á spítala í New York í gær eftir að neyslan hafi leitt til hjartaáfalls.

Að sögn TMZ er Simmons meðvitundarlaus og hafa læknar varað við því hann komist mögulega ekki lífs af. Rapparinn, sem hefur gert garðinn frægan með lögum á borð við X Gon' Give It To Ya og Party Up (Up in Here), hefur glímt við fíknivanda og farið nokkrum sinnum í vímuefnameðferð á löngum tónlistarferli sínum.

Fram kemur í frétt TMZ að DMX hafi síðast farið í meðferð árið 2019 eftir að hafa lokið tólf ára dómi fyrir skattalagabrot. Á þeim tíma hafði slúðurmiðilinn eftir heimildarmönnum að rapparinn hefði ekki horfið aftur til fyrra horfs en skráð sig í meðferð af ótta við að gamlar freistingar gætu dregið hann niður dimmar slóðir.

Að lokinni meðferð sneri hann aftur á tónlistarsviðið í desember 2019 þegar hann kom fram á sviði í Las Vegas.