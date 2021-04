Nowe przepisy i 700 pokoi hotelowych dla osób poddanych kwarantannie

Od dziś na granicy obowiązują nowe przepisy. Każdy kto przylatuje na Islandię z obszarów sklasyfikowanych jako ciemnoczerwone ze względu na liczbę infekcji lub szare z powodu niewystarczających informacji o infekcji, będzie musiał poddać się kwarantannie w hotelu przez pięć dni między pierwszym a drugim testem.

Dotyczy to wszystkich pasażerów, a także Islandczyków i innych osób mieszkających w tym kraju. Oczekuje się, że dziś trzy samoloty z Holandii, Polski i Szwecji zostaną uznane za obszar ciemnoczerwony, więc wszyscy pasażerowie, którzy nie zostali zaszczepieni lub nie mają zaświadczenie o przebytej chorobie, zostaną poddani kwarantannie w hotelu Fosshótel przy ulicy Þórunnartún.

Vísir/Egill

Szacuje się, że około 700 pokoi zostanie przeznaczonych dla osób, które zostaną poddane kwarantannie w różnych hotelach po przyjeździe do kraju.

Wczoraj na przyjęcie pierwszych podróżnych, którzy będą spędzać kwarantannę w hotelu, przygotowywano hotel Fosshotel w Reykjaviku. Przy wejściu do hotelu piętrzyły się wczoraj pudełka masek ochronnych, odzieży ochronnej i płynów do dezynfekcji. Pasażerowie będą wysyłani na kwarantannę do hotelu w związku z wprowadzonymi nowymi przepisami na granicy.

Każdy, kto nie jest zaszczepiony i nie ma zaświadczenia o przebytej chorobie a przybędzie do kraju z Polski, Holandii i Szwecji, trafi do hotelu. W piątek do hotelu zostanie skierowanych jeszcze więcej pasażerów z Polski.

Gdy Fosshotel się zapełni, do użytku zostanie oddany hotel w Reykjanesbær i trwają prace nad umową z hotelem BB w Ásbrú. Osiągnięto również porozumienie z Hotelem Hallormsstaður w Egilsstaðir dla pasażerów, którzy przybywają do Islandii promem Norræna, a kolejny hotel będzie w Akureyri.

„Otrzymaliśmy zadanie zapewnienia 700 miejsc w czterech różnych miejscach w kraju. Obecnie mamy ponad czterysta pokoi i zawieramy nowe umowy mające dostarczyć to czego brakuje” mówi María Heimisdóttir, dyrektor generalny Sjúkratryggingar Íslands i dodaje, że liczba pokoi jest oparta na szacunkowej liczbie turystów.

María Heimisdóttir

Całkowity koszt różni się w zależności od liczby turystów, komentuje María.

Pasażerowie zapłacą 10 000 ISK za dobę za jeden pokój i wyżywienie, trzy posiłki dziennie, które będą wysyłane do pokoju.

María dodała, że goście, otrzymują bardzo dobre warunki za małe pieniądze, ponieważ Sjúkratryggingar Íslands udało się uzyskać pokoje w bardzo dobrej cenie.

W tym projekcie Sjúkratryggingar Íslands miało za zadanie negocjowanie wysokości stawek i przygotowanie wszystkich usług związanych z projektem.

„Są więc przygotowane przestrzenie hotelowe, ludzie i pomoc z Czerwonego Krzyża. Również wyżywienie i transport autokarowy do hotelu i badania przesiewowe piątego dnia, a także ogólna opieka zdrowotna dla podróżnych, aby nie trzeba było ich zabierać do lekarza z powodu czegoś małego” mówi María.

Mówi, że przygotowania poszły dobrze. „Dzięki naszym znakomitym kontrahentom i partnerom, a przede wszystkim pracownikom Czerwonego Krzyża wszystko idzie sprawnie.”

Hiszpania została dziś usunięta z listy obszarów ryzyka, ale kraj ten pierwotnie był się na liście, ponieważ brakowało informacji o stanie epidemii tylko w jednej prowincji.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason mówi, że osoby mieszkające w tym kraju należy wysyłać do hotelu, ponieważ trudno jest ocenić, kto powinien być lepiej monitorowany.

BB Hotel w Ásbrú będzie hotelem na kwarantanny

Gylfi Þór Þorsteinsson Vísir/Einar

Oczekuje się, że po zapełnieniu hotelu Fosshótel w Reykjaviku, który ma około 320 pokoi, w Reykjanesbær otwarty zostanie kolejny hotel na kwarantanny.

Gylfi Þór Þorsteinsson, zajmujący się nadzorem przy hotelach przeznaczonych na kwarantanny, spodziewa się, że zostaną one wypełnione dość szybko.

Gylfi, dodał, że ma nadzieję, że wkrótce otrzyma liczbę pasażerów, którzy mogą trafić na kwarantannę. „Potrzebujemy tych liczb bo musimy się odpowiednio przygotować i obrona cywilna współpracuje z nami, aby się tego dowiedzieć” komentował wczoraj.

Turyści, którzy zachorują w hotelu, zostaną przewiezieni do budynku epidemii w Rauðarárstígur. Jeśli ludzie opuszczą hotel, zostanie wezwana policja.