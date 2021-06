Nowy Herjólfur znacznie poprawił wykorzystanie Landeyjahöfn

Port Landeyjahöfn został oddany do użytku latem 2010 roku. Początkowo zakładano, że nowy statek będzie gotowy w tym samym czasie, ponieważ port został zaprojektowany dla promu, który jest płytszy niż stary Herjólfur.

Jednak na nowy prom trzeba było czekać kolejne 9 lat. Kryzys gospodarczy doprowadził do opóźnienia budowy statku, który miał zająć miejsce starego promu i przez kolejne 9 lat pomiędzy wyspami Vestmannaeyjar a Islandią, kursował stary Herjólfur. Jednak często z powodu trudnych warunków na morzu i zbyt płytkiego portu Landeyjahöfn, rejsy tym promem były odwoływane.

Jak wynika z danych, od czasu oddania nowego promu do użytku, Herjólfur pływał o 45 procent częściej do i z portu Landeyjahöfn niż jego poprzednik. Pojawienie się nowego statku na trasie żeglugi do i z Vestmanaeyjar zwiększyło wykorzystanie portu Landeyjahöfn z 57% do 83%.

„Ten prom jest płytszy i lepiej radzi sobie z trudnymi warunkami. Możemy pływać w gorszych warunkach niż na starym statku”- mówi Brynjar Smári Unnarsson, kapitan promu Herjólfur, w wiadomościach Stöð 2.

Kapitan promu Brynjar Smári Unnarsson Egill Aðalsteinsson

„Myślę, że starym promem pływaliśmy do i z Þorlákshöfn przez pół roku. Ale teraz jest to może pięćdziesiąt dni w roku” - mówi kapitan.

Dane zebrane przez Vegagerðin na prośbę agencji prasowej pokazują, że stary Herjólfur 57 procent swojego czasu kursował z Landeyjahöfn. Natomiast nowy Herjólfur, odkąd został oddany do użytku latem 2019 roku podniósł ten procent do 83.

Tak więc wraz z wprowadzeniem nowego promu, wykorzystanie Landeyjahöfn znacznie wzrosło - o 45 procent. Kapitan Brynjar mówi, że port można jeszcze ulepszyć, ale przyznaje, że mieszkańcy Vestmanaeyjar są zadowoleni z nowego promu.

„Myślę, że zdecydowana większość jest z tego bardzo zadowolona. To jest niebo i morze w porównaniu z tym, co było."

Uważa się, że prom jest wygodniejszy i o wiele bardziej przyjazny dla środowiska. Prom jest napędzany energią elektryczną i jest bardzo cichy.

„To jest dobry statek. Myślę, że wszyscy się z tym zgadzają.”