W wypadku zginęli motocykliści

W wyniku wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze Vesturlandsvegur w Kjalarnes, na północ od Grundarhverfi, śmierć poniosły dwie osoby.

Ofiarami są kierowca oraz pasażer motocykla, który zderzył się z kamperem. Zgodnie z raportem policji, pojazdy jechały w przeciwnych kierunkach.

Gdy doszło do wypadku, drugi motocyklista stracił kontrolę nad kierownicą swojego pojazdu i spadł. Z powodu odniesionych obrażeń, został przetransportowany do szpitala Landspitalin.

Przyczyny wypadku są obecnie badane przez policję z okręgu stołecznego.

Na odcinku drogi, na którym doszło do wypadku położona była nowa nawierzchnia. Jak informują kierowcy, w czasie deszczu nawierzchnia zrobiła się niebezpiecznie śliska, co doprowadziło do wypadku.

Bergþóra Þorkelsdóttir, CEO Zarządu Dróg, twierdzi, że pierwsza ocena nowego odcinka drogi, na której doszło wczoraj do śmiertelnego wypadku wykazała, że warstwa nawierzchniowa asfaltu nie spełniała stawianych wymagań. Prace nad położeniem nowego asfaltu prowadzone były przez dwóch podwykonawców.

„Mamy specjalny miernik, którym sprawdza się śliskość drogi. Nasza pierwsza ocena nawierzchni pokazała, że nawierzchnia nie była zgodna z warunkami jakie zawarto w przetargu. Sprawdzamy obecnie warunki i zaplanowano już spotkanie z wykonawcą. Wtedy też będziemy wiedzieć więcej” dodała Bergþóra.

Zapytana o to, co może oznaczać, że nawierzchnia nie spełnia warunków przetargu, powiedziała, że mogą na to mieć wpływ różne czynniki.

„Ważne jest to jak przetwarzany jest wykorzystany materiał oraz to jaki materiał został wykorzystany itp. Musimy teraz sprawdzić wszystko bardzo dokładnie” powiedziała Bergþóra, dodając, że przy drodze pojawią się specjalne ostrzeżenia informujące o śliskiej nawierzchni.

To co będzie sprawdzanie to m.in. jakość zastosowanych substancji, skład mieszaniny jaka została położona i warunki w jakich kładziono nawierzchnię.

Śmiertelny wypadek motocyklistów, doprowadził do pokojowego protestu przed Zarządem Dróg.