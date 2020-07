Rasistowska wiadomość na samochodzie

Ciemnoskóry, 19-letni uczeń szkoły MS, Magnús Secka, będąc z mamą na wycieczce na Półwyspie Snæfellsnes, znalazł na samochodzie wiadomość o treści rasistowskiej.

Ktoś na samochodzie przykleił kartkę z rasistowskim tekstem: „IF YOU ARE BLACK OR BROWN: please leave this town !“ - „Jeśli jesteś czarny lub brązowy: proszę opuść to miasto!”.

„To było bardzo dziwne” komentował Magnús.

Pod tekstem podpisała się organizacja Newnation.org, która stoi za nieprofesjonalną stroną internetową, na której można znaleźć różnego rodzaju rasistowskie treści.

Magnús, który jest ciemnoskórym chłopakiem, przyznaje, że nie wie dokładnie gdzie przyklejono kartkę do samochodu. To mogło się zdarzyć w Vegamót lub w Búðir.

Dodał także, że początkowo razem z mamą nie zdawali sobie sprawy z tego co oznacza znaleziona wiadomość, myśleli, że tekst jest pozytywny i oznacza, że „jak jesteś czarny lub brązowy to nie opuszczaj tego miasta!”. Jednak ta wiadomość była według nich bardzo dziwna. Po tym jak dokładnie odczytali jej znaczenie i zdali sobie sprawę z tego co się dzieje to byli bardzo zaskoczeni.

Magnús powiedział, że jest to bardzo smutne i przykre, ale także wyjątkowo głupie.

Mama Magnúsa, Sara Magnúsar, która pracuje jako DJ i jest znana pod pseudonimem artystycznym Sbeen Around, opublikowała zdjęcie wiadomości na swojej stronie FB.

Otrzymanie takiej wiadomości jest bardzo nieprzyjemne

Sara twierdzi, że razem z Magnúsem była wczoraj w Vegamót na Snæfellsnesie, stamtąd udali się do Búðir, a następnie z powrotem do Vegamót gdzie zatrzymali się na klika minut.

„Kiedy wsiedliśmy do samochodu, na bocznym lusterku po stronie pasażera, gdzie podczas całej podróży siedział Magnús, zauważyłam kartkę” komentowała Sara.

Dodała, że nie wie kiedy kartka pojawiła się na aucie, ale musiało to się stać w jednym z tych dwóch miejsc.

Post Sary przyciągnął wiele uwagi, a ta dziwna inicjatywa, została w komentarzach potępiona przez wiele osób.

Zarówno Sara jak i Magnús uważają, że warto powiedzieć o tym co się stało, aby ludzie wiedzieli, że taka sytuacja miała miejsce.