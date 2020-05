14 zwolnień grupowych

Jutro będzie ostatni dzień pracujący w maju, a co za tym idzie pracodawcy decydują się na wręczenie zwolnień swoim pracownikom. W 14 zwolnieniach grupowych, które ogłoszono w tym miesiącu, wypowiedzenia z pracy otrzymało łącznie 771 osób. Wśród nich największą grupę stanowią pracownicy kąpieliska i spa Błękitna Laguna, gdzie pracę straciły 403 osoby. Po raz drugi Błękitna Laguna zwolniła pracowników, pierwsze grupowe wypowiedzenia były na przełomie marca i kwietnia, kiedy pracę straciło 164 pracowników.

Burmistrz miasta Grindavík, Fannar Jónasson powiedział, że zwolnienia zapowiedziane przez przedstawicieli Błękitnej Laguny nie były zaskoczeniem.

„Działanie Błękitnej Laguny opiera się głównie na zagranicznych turystach, a kiedy ich nie ma, to firma nie zarabia. Niestety takie kroki musiały zostać podjęte, co oczywiście jest bardzo trudne dla tych co stracili pracę” powiedział Fannar.

W oświadczeniu z Błękitnej Laguny poinformowano o zwolnieniach oraz o obniżeniu płac menedżerów oraz pozostałych pracowników. Zgodnie z zapowiedziami, laguna ma zostać ponownie otwarta od 19 czerwca.

Burmistrz dodał, że prawdopodobnie dzisiaj pracę straciły dziesiątki mieszkańców Grindavíku, którzy byli zatrudnieni przez Błękitną Lagunę. Ma on jednak nadzieję, że jak tylko sytuacja się poprawi i kraj ponownie otworzy się na turystów, to firma znów zatrudni tych, którzy dziś otrzymali wypowiedzenia.

Burmistrz miasta Grindavík, Fannar Jónasson VÍSIR/SKJÁSKOT

„To bardzo złe wieśc

Błękitna Laguna jest bardzo ważną firmą dla miasta, okolicy oraz całego kraju. Jest to zdecydowanie największy cel turystyczny w kraju. Wielu ludzi odwiedza lagunę i przez to także okręg Suðurnes, dzięki czemu rozwijają się także inne lokalne firmy.

Lotnisko jest prawie zamknięte, co także spowodowało wzrost bezrobocia w okręgu. Przynajmniej przez jakiś czas stan ten będzie się utrzymywać, dodał Fannar.

W ubiegłym miesiącu na liście płac Urzędu Pracy znajdowało się około 50 000 osób, z czego prawie 70% stanowiły osoby zatrudnione na niepełnym etacie. Unnur Sverrisdóttir, dyrektor zarządzająca w Urzędzie Pracy, powiedziała we wtorek w rozmowie z agencją prasową, że w maju z dopłat do pełnego etatu skorzysta około 15 000 osób.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w 56 zwolnieniach grupowych pracę straciło 4600 osób. Wśród nich znajdują się pracownicy Icelandair, gdzie było największe w historii Islandii zwolnienie grupowe, w którym pracę straciło ponad 2100 pracowników.