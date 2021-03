Einkunnagjöf Íslands á móti Þýskalandi: Sverrir bestur hjá íslenska liðinu

Skelfileg byrjun íslenska liðsins réði örlögum íslensku strákanna í Duisburg í kvöld. Þjóðverjar voru komnir með tveggja marka forystu eftir aðeins sjö mínútna leik og fengu í raun forgjöf í þessum leik sem var eitthvað sem íslenska liðið hafði ekki efni á í leik gegn einu besta landsliði heims.

Íslenska liðið tók varla þátt í leiknum fram að fyrsta markinu og fyrstu tuttugu mínúturnar voru algjörlega eign þýska liðsins. Eftir mjög dapran fyrri hálfleik var allt annað að sjá til liðsins í seinni hálfleik.

Íslenska liðið varðist þá betur og gekk einnig betur að halda boltanum og sækja. Íslenska liðið pressaði framar og tók meiri þátt í leiknum.



Þýska liðið var í lykilstöðu eftir draumabyrjun og úrslitin svo gott sem ráðin. Íslenska liðið gafst hins vegar ekki upp og leyfði Þjóðverjum ekki að keyra yfir sig.



Hér fyrir neðan má sjá hvernig íslensku strákarnir stóðu sig.

Einkunnagjöf Íslands fyrir Þýskaland - Ísland

Byrjunarlið:





Hannes Þór Halldórsson, markvörður 5 Gat lítið gert við tveimur fyrstu mörkunum sem voru frí skot úr vítateignum en gat mögulegt gert betur í þriðja markinu. Stóð vaktina annars vel og gerði engin mistök.

Alfons Sampsted, hægri bakvörður 4 Það er engin draumabyrjun að byrja á móti leikmanni eins og Leroy Sané í fyrsta leik á stóra sviðinu og byrjunin var vissulega mjög erfið. Baráttuandinn og viljinn voru til staðar og engin uppgjöf þrátt fyrir slæma byrjun.

Sverrir Ingi Ingason, miðvörður 5 Sverrir var besti maður íslensku varnarinnar. Gaf ekki þumlung eftir, vann öll návígi og átti líka nokkur góð upphlaup sem meðal annars skilaði gulu spjaldi á Kai Havertz.

Kári Árnason, miðvörður 4 Kári spilaði að venju af skynsemi og nýtti sér reynsluna. Hann er aftur á móti ekki í neinni leikæfingu og missti nokkrum sinnum af mönnum sem við erum ekki vön að sjá til hans.

Hörður Björgvin Magnússon, vinstri bakvörður 4 Mjög grimmur og tapaði ekki mörgum návígum. Þjóðverjar komust lítið áleðis á móti honum í þessum leik. Hefði mátt gera betur sóknarlega ekki síst í aukaspyrnu í seinni hálfleik. Sendingarnar verða að vera betri.

Arnór Ingvi Traustason, hægri vængmaður 4 Alveg týndur í byrjun og var slakur framan af leik. Komst ekki í boltann og hjálpaði Alfons ekki nógu mikið í varnarleiknum. Gerði vel í að komast í skot í seinni hálfleik en skotið var lélegt. Eftir var allt annað að sjá til hans.

Guðlaugur Victor Pálsson, miðjumaður 4 Mjög duglegur inn á miðjunni, vann návígi og stóð fyrir sínu varnarlega. Átti hins vegar stundum í erfiðleikum með að koma boltanum almennilega frá sér og hjálpaði ekki liðinu nógu mikið að halda boltanum og létta af pressunni.

Rúnar Már Sigurjónsson, miðjumaður 4 Var nálægt því að skora mark á 27. mínútu en skot hans fór af varnarmanni og rétt framhjá. Fékk högg á andlitið snemma leiks og reyndi að harka af sér en varð að fara út af 40. mínútu.

Aron Einar Gunnarsson, miðjumaður 4 Spilaði á milli tveggja fjögurra manna lína og var augljóslega ekki búinn að finna rétta stöðu í upphafi leiks sem átti án efa þátt í slökum varnarleik í byrjun. Kröfurnar og ábyrgðin er mikil á fyrirliðanum en við höfum oft séð hann hafa meiri áhrif inn á vellinum.

Birkir Bjarnason, vinstri vængmaður 4 Birkir nýtti íslenska liðinu lítið sem ekkert út á kanti í þessum leik en gekk aðeins betur þegar hann var kominn inn á miðjuna. Gerði ekki nógu vel í þeim sóknum þar sem möguleiki var að gera meira.

Jón Daði Böðvarsson, framherji 4 Var ekki öfundsverður af því hlutverki að vera einn upp á topp og fékk bæði lítið að sjá af boltanum sem og litla hjálp í boltapressunni. Gerði mjög vel í að leggja upp færi fyrir Rúnar Már í fyrri hálfleik.

Varamenn:

Albert Guðmundsson kom inn á fyrir Rúnars Már á 40. mínútu 5 Lífgaði mikið upp á sóknarleik íslenska liðsins. Þorði að halda boltanum og búa eitthvað til sem sást lítið framan af.

Arnór Sigurðsson kom inn á fyrir Arnór Ingva á 71. mínútu Lék of lítið



Kolbeinn Sigþórsson kom inn á fyrir Jón Daða á 88. mínútu Lék of lítið



Ari Freyr Skúlason kom inn á fyrir Guðlaug Victor á 88. mínútu Lék of lítið