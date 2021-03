Miną rok od wprowadzenia pierwszych obostrzeń

Dziś mija rok od czasu kiedy na Islandii wprowadzono w życie zakaz gromadzenia się z powodu epidemii koronawirusa.

O północy, w poniedziałek 16 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie nakazujące ograniczenie liczby mogących się spotykać do 100 osób. Nakaz ten obowiązywał na przykład na koncertach, imprezach sportowych i nabożeństwach.

Na wszystkich mniejszych zgromadzeniach należało zadbać o to, aby odległość między ludźmi wynosiła co najmniej dwa metry oraz aby każdy miał dostęp do miejsca gdzie można umyć ręce i je zdezynfekować.

Uniwersytety i szkoły ponadgimnazjalne zostały zamknięte a studenci rozpoczęli kształcenie na odległość. Praca przedszkoli i szkół podstawowych była nadal dozwolona, ​​ale pod pewnymi warunkami.

Po raz pierwszy w historii kraju został nałożony zakaz organizowania jakichkolwiek zebrań, który obowiązywał przez cztery tygodnie.

Tydzień później zakaz ograniczający liczbę mogących się spotykać, został zaostrzony do maksymalnie dwudziestu osób, które mogły zebrać się w tym samym pomieszczeniu.

Zamknięto baseny, centra fitness, lokale rozrywkowe, puby, lokale z maszynami do gier i muzea, a także zabroniono wykonywania zajęć i usług wymagających bliskiej odległości między osobami. Obejmowało to wszystkie zajęcia sportowe, zamknięto wszystkie salony fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety masażu itp.

Od dnia 16 marca 2020 roku w kraju obowiązują różne ograniczenia związane z epidemią, które są zmieniane w zależności od sytuacji.

Największa zmiana i rozluźnienie w przepisach miały miejsce w ubiegłym roku, kiedy zezwolono na zebrania do 500 osób. Obowiązywała wówczas zasada jednego metra odległości.

Vísir/Vilhelm

Nadeszła trzecia fala

Towarzyszyły temu najostrzejsze środki zwalczania chorób podjęte przez władze. Pod koniec października w życie wszedł zakaz gromadzenia się powyżej 10 osób. Zamknięto centra fitness, baseny, puby i lokale rozrywkowe.

Dziś obowiązuje zakaz spotkań dla 50 osób, reguła dwóch metrów i obowiązek noszenia maski w miejscach publicznych. Jednak na wydarzeniach artystycznych i sportowych może spotkać się do 200 osób, ale wszyscy muszą wtedy usiąść na wyznaczonych miejscach.

Zainteresowanych odsyłamy do relacji (w języku islandzkim), która przedstawia zeszłoroczną historię epidemii w Islandii. Relacja została opublikowana na stronie visir.is, w Nowy Rok 2020.