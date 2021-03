Odradza się podróżowanie po Reykjanes

Víðir Reynisson, główny funkcjonariusz policji w Departamencie Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji, zwrócił się do mieszkańców aby Ci nie poruszali się po obszarze półwyspu Reykjanes, gdzie od dłuższego czasu występuje zwiększona aktywność sejsmiczna i w każdej chwili może dojść do erupcji.

Dodał także, że nie wiadomo jest jeszcze, gdzie i kiedy nastąpi erupcja. Jednak jak do niej dojdzie, ludzie będący w okolicy mogą bardzo nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji, z której nie byliby w stanie się wydostać.

Droga do Keilir i innych obszarów w okolicy została wczoraj zamknięta, po tym jak o godzinie 14:20 w Litla Hrút tuż obok Keilir, zarejestrowano zwiększone impulsy, które mogą wskazywać na możliwą erupcję. Większa aktywność i trzęsienia ziemi wciąż trwają, chociaż ich częstotliwość według naukowców zmniejszyła się zeszłej nocy.

Wczesnym rankiem trzęsienia ziemi znów się nasiliły i o godzinie 6:00 rano wystąpiły dwa silne wstrząsy o sile 3,9 stopnia i 4,0.

Víðir Reynisson Ljósmynd/Almannavarnir

„Aktywność nadal nie ustaje. Ostatniej nocy było pięć dużych trzęsień ziemi, więc seria wydarzeń trwa. Wciąż jesteśmy w podobnej sytuacji, jak wczoraj rano, zanim zarejestrowano impulsy” mówi Víðir w rozmowie z Vísi.

Na pytanie dotyczące tego czy w najbliższym czasie będą odbywały się spotkania informacyjne odpowiedział:

„Zaczęliśmy o tym rozmawiać, odbywają się już spotkania konsultacyjne, które mają zapewnić podsumowanie najważniejszych informacji. Naukowcy, specjaliści i kierujący działaniami na Suðurnes, w obszarze metropolitarnym oraz na południu kraju. W ten sposób powstają różne plany. Rozmawiamy także z przedstawicielami północy kraju, ponieważ może zaistnieć konieczność zmiany lotów i przeniesienia ich na północ. Obecnie wszyscy w całym kraju przygotowują się do możliwych wydarzeń.”

W związku z lotniskiem powiedział, że prowadzone są rozmowy z lokalnymi władzami aby przygotować plan w razie konieczności przekierowania lotów z międzynarodowego lotniska w Keflaviku na inne. Gdyby doszło do erupcji, która zakłóci możliwość korzystania z lotniska loty będą przekierowane do Akureyri lub Egilsstaðir.

Sytuacja jest obecnie dodatkowo utrudniona przez obowiązujące na granicy obostrzenia dotyczące koronawirusa.

„Ogólnie rzecz biorąc, nie byłoby problemu, gdyby jeden lub dwa samoloty wylądowały na innym lotnisku w kraju, jak to się dzieje czasami zimą. Jednak ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 i przepisy graniczne musimy być przygotowani na ich egzekwowanie, zarówno w Egilsstaðir, jak i Akureyri, ludzie przygotowują się do tego. Chociaż jest to mało prawdopodobne, że samoloty będą tam przekierowane, ale ludzie chcą być gotowi ”- mówi Víðir.

Dodał także, że jeszcze dziś odbędzie się spotkanie zespołu naukowców z Agencji Ochrony Cywilnej podczas którego dokonany zostanie przegląd sytuacji oraz dokładnie zbadane będą najnowsze zdjęcia satelitarne. Powiedział także, że jak tylko odkryte zostaną jakieś nowe, ważne informacje wówczas zwołana zostanie konferencja prasowa.