Gotowi do przywrócenia obostrzeń w przypadku kolejnej fali zakażeń

Komendant policji Víðir Reynisson mówi, że gdyby pojawiły się oznaki rozpoczęcia się czwartej fali epidemii koronawirusa, podjęte zostaną natychmiastowe działania. Po raz pierwszy od 4 października, Departament Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji zdecydował wczoraj o obniżeniu alertu ochrony ludności ze stanu wyjątkowego do stanu alarmowego.

„Jedną z rzeczy, których się nauczyliśmy, jest przygotowanie się na to, że jeśli zaczniemy otrzymywać oznaki, że zaczyna się czwarta fala, podejmiemy natychmiastowe działania. Nie potrzebujemy wielu tygodni, aby się zastanawiać „słuchajcie, teraz spróbujemy tego”, więc po dwóch tygodniach podejmiemy decyzję o zaostrzeniu działań” powiedział Víðir w wywiadzie udzielonym wczoraj w Bylgjan.

Dodał, że już zauważono, że kiedy zastosowano surowe środki, przyniosło to najlepsze rezultaty.

„Myślę, że gdy pojawią się oznaki kolejnej fali, nie powinniśmy podejmować drobnych kroków, ale podjąć natychmiastowe działania i doprowadzić do tego, aby to było możliwe do opanowania, a następnie stopniowo je rozluźniać” mówi Víðir.

Sytuację w kraju uważa się za całkiem dobrą, wirusa diagnozuje się u niewielu ludzi, w szpitalu nie ma nowych pacjentów zakażonych wirusem, a szczepienia rozpoczęły się na dobre. Poinformowano także, że Islandia otrzyma więcej dawek szczepionki przeciwko wirusowi, niż oczekiwano, a szczepionki dla wszystkich mieszkańców zostały już zabezpieczone.

„Oczywiście sytuacja jest dobra, myślę, że musimy się zgodzić, że minęło już kilka długich miesięcy. Myślę, że sytuacja nie była tak dobra, odkąd rozpoczęła się druga fala w sierpniu zeszłego roku” mówił Víðir.

„Jest to dla nas bardzo cenna pozycja i jako społeczeństwo musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń z lata i jesieni ubiegłego roku, jak sobie z tym poradziliśmy.”

Dodał, że ważne jest to jak duże jest zaangażowanie społeczeństwa w przestrzeganie obostrzeń związanych ze zwalczaniem chorób. To jest najważniejsze i to nas różni od krajów wokół nas, w których epidemia wciąż szaleje z wielką furią.

„Większość krajów stara się w razie potrzeby zwrócić uwagę wszystkich na przestrzeganie obostrzeń. Ludzie powinni szanować zasady zapobiegania chorobom, rozumieć środki i uczestniczyć w tym, tak jak myślę, że zrobiło to społeczeństwo islandzkie” mówił Víðir.