Rekordowa wygrana w Vikinglottó

Wczoraj wieczorem około czterdziestoletni Islandczyk wygrał rekordowo wysoką nagrodę w Vikinglottó. W komunikacie z Íslensk getspá podano, że szczęśliwiec wygrał 1.270.806.970 koron.

„Nigdy nie było większej wygranej w kraju, o ile można stwierdzić ta ogromna wygrana jest około pięć razy wyższa niż druga co do wielkości do tej pory” – czytamy w komunikacie.

Zwycięski los został zakupiony na Lottó.is.

Szczęśliwy posiadacz kuponu, jest mieszkańcem stolicy i poinformował swoją żonę o wygranej podczas wieczornego spaceru. Resztę rodziny o wygranej chce poinformować w ciągu najbliższych kilku dni.