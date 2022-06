Darmowe przejazdy Strætó dla nastolatków

Strætó przygotowało specjalną, letnią ofertę dla nastolatków w wieku od 12 do 17 roku życia i oferuje im tzw. „Sumarkort Strætó“. Jest to bezpłatny miesięczny bilet, na przejazdy komunikacją miejską, obowiązujący na terenie stolicy do końca lipca 2022 roku.

Letni karnet na przejazdy jest dostępny tylko za pośrednictwem karty Klapp lub aplikacji Klapp. Dlatego dzieci, które pobierają "Letnią Kartę Strætó", muszą posiadać numer telefonu połączony z aplikacją Klapp lub z kartą Klapp, która ma dostęp do "Moje strony”.

W przeciwnym razie, zgodnie z komunikatem, przekazanie bezpłatnej, letniej karty nie będzie możliwe, informuje Strætó.