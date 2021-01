Niepożądane reakcje po szczepieniach

Islandzka Agencja Leków otrzymała kilkanaście zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych po szczepieniu na COVID-19, z których „prawdopodobnie jeden jest poważny”.

Informacje takie podała Alma Möller, dyrektor medyczny ds. Zdrowia, podczas wczorajszego spotkania informacyjnego Agencji Obrony Cywilnej.

Szczepienie przeciwko koronawirusowi, szczepionką wyprodukowaną przez firmę farmaceutyczną Pfizer rozpoczęło się w Islandii 29 grudnia.

Alma powiedziała, że monitoruje doniesienia o skutkach ubocznych jakie zgłoszono do Islandzkiej Agencji Leków. Do wczoraj było siedem zgłoszeń, z których „prawdopodobnie jedno jest poważne”. Jednak przyczyna złego samopoczucia w tym przypadku była niejasna ze względu na współistniejące choroby. Agencja prasowa wysłała w tej sprawie zapytanie do Islandzkiej Agencji Leków.

Podczas swojego wystąpienia Alma dodała, że bardzo ważne jest, aby ludzie pomyśleli o możliwych skutkach ubocznych szczepionki i zawsze je zgłaszali. Łagodne objawy, tj. objawy grypy, zmęczenie i bóle głowy są dobrze znane, a sama Alma powiedziała, że ​​zna kilka osób, które miały takie skutki uboczne.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że wiele osób skarżyło się także na skutki uboczne szczepionek takie jak obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę i ból kości.