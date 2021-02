Rozluźnienia w obostrzeniach już od poniedziałku

Od najbliższego poniedziałku, otwarte zostaną puby, bary i salony gier. Jak informuje Minister Zdrowia wszystkie lokale będą mogły być otwarte do godziny 22:00. Nowe zasady będą obowiązywać przez trzy tygodnie.

Wśród zmian jest zwiększenie liczby osób mogących brać udział w spektaklach teatralnych, koncertach, nabożeństwach religijnych i pogrzebach, w których będzie mogło uczestniczyć do 150 osób, a nie 100. Więcej osób będzie mogło korzystać z siłowni.

Nadal w kraju będzie obowiązywała zasada 2 metrów odległości, oraz zakaz zgromadzeń powyżej 20 osób.

Minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir omówiła propozycje epidemiologa podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami rządu.

Svandís powiedziała, że zgodziła się na wszystkie propozycje zmian jakie zaproponował epidemiolog Þórólfur Guðnason i że nowe rozporządzenie wejdzie w życie w poniedziałek, 8 lutego. Będzie ono ważne do 3 marca.

Obecne rozporządzenie miało obowiązywać do 17 lutego, ale w związku z sukcesem zmniejszania się liczby zarażonych osób na Islandii, epidemiolog uznał, że możliwe będzie zniesienie go wcześniej. Jednak minister Svandís Svavarsdóttir podkreśliła, że bardzo ważne jest utrzymanie ostrożności, do czasu aż szczepienia przeciwko COVID-19 nie staną się bardziej powszechne w kraju.

„To ostrożne kroki, niewielkie, ale naszym zdaniem odzwierciedlają to, że Islandia jest zielona (na mapie Europy) i wyróżnia się w ten sposób” mówi Svandís.

Wraz ze zwiększeniem liczby osób mogących brać udział w wydarzeniach kulturalnych ze 100 do 150, zwiększony zostanie także limit osób w sklepach i muzeach.

Centra fitness będą mogły przyjmować do 50% dozwolonej liczby osób, ale pod warunkiem, że w każdym pomieszczeniu nie będzie więcej niż 20 osób. Wydano także pozwolenie na ponowne otwarcie przebieralni.

Zezwolono na ponowne otwarcie barów i pubów, które będą musiały spełniać określone warunki. Lokale, w których dozwolone są napoje alkoholowe, w tym restauracje i kawiarnie nie powinny być otwarte dłużej niż do godziny 22:00. To samo dotyczy salonów gier. Jedzenie serwowane może być wyłącznie gościom, którzy siedzą przy stolikach. Nowi goście nie będą mogli być wpuszczani do lokalu po godzinie 21:00.