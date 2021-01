PartyZone birtir árslistann fyrir 2020

Margir bíða eftir þessum árlega lista frá PartyZone og er þátturinn einn sá vinsælasti hvert ár hjá danstónlistarunnendum. Enda eru plötusnúðarnir með puttann á púlsinum og benda oftar en ekki á miklar gersemar.

31 árslistaþátturinn

Þetta er í 31. sinn sem PartyZone kynnir árslista með þessu sniði. Fyrsti árslistaþátturinn var á dagskrá framhaldsskólaútvarpsstöðvarinnar Útrásar í janúar 1991. Síðan þá hefur hann verið á dagskrá í janúar ár hvert, oftast á X977 og Rás 2. Síðan um mitt ár í fyrra er þátturinn hættur í línulegri útvarpsdagskrá og er þess í stað er hann nú settur loftið hér á Vísi og Mixcloud rás þáttarins.

Íslenskir plötusnúðar búsettir víða um land og erlendis hafa sent þeim Helga Má, Símoni FKNHDSM og Kristjáni Helga, umsjónarmönnum PartyZone, listana síðustu vikur. Þeir hafa legið yfir þeim og sett saman í einn árslista sem er opinberaður hér fyrir neðan.

Í þættinum er búið að finna til öll bestu lög ársins 2020 í danstónlist. Þau eru kynnt og svo mixuð að hætti hússins.

„Listinn ber þess svolítið merki að það voru ekki mörg móment sem plötusnúðarnir náðu með dansgólf fyrir framan sig á árinu. Það er smá dans-heima-í-stofu-keimur af þessu,“ segir Helgi Már.

„Þarna er hellingur af góðri tónlist úr öllum áttum og öllum stefnum. Það var eftirtektarvert hversu margar frábærar breiðskífur komu út í danstónlistinni á árinu sem leið.“

Lagið sem trónir á toppnum er með kanadísku söngkonunni Jayda G og heitir Both of Us. Klúbbahittari af gamla skólanum. Hægt er að sjá myndbandið við lagið hér fyrir neðan og neðar í fréttinni er síðan hægt að renna yfir lista af sextíu efstu lögum ársins og stigunum sem þau fengu frá plötusnúðunum.

„Það er svolítið skrítið að vera ekki í beinni, en þetta gaf okkur líka frelsi að láta tónlistina bara njóta sín og vera ekki í tímapressu að koma þessu frá okkur. Í næsta þætti verðum við sömuleiðis með smá árslista eftirköst þegar við fáum nokkra plötusnúða til að rýna aðeins í sína árslista. Eftir þann þátt getum við svo startað partýárinu mikla 2021 með stæl,“ segir Helgi.