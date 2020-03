Leyniskjölin: Elskar líkamann fyrir það sem honum tókst að gera

View this post on Instagram

6 mánaða krísan. Það er komið að þessum tímamótum. 6 mánuðir liðnir síðan ég fæddi barn. Rannsóknir sýna að þessi tími er einn sá erfiðasti fyrir konur, líkamsmyndarlega séð. Margar konur telja að þegar 6 mánuðir eru liðnir frá fæðingu ætti líkaminn að vera kominn á sama stað og fyrir meðgöngu eða vera búinn að "bounca back". Líkamsmynd nýbakaðra mæðra virðist taka dýfu á þessum tímapunkti þar sem kröfur um að ná aftur sama formi eru svo miklar. Svefnleysi, lítill tími fyrir sjálfsrækt, tímaleysi, hormónar, þreyttur og mögulega særður líkaminn hefur allt saman mjög mikil áhrif á þetta ferli. Hér má því sjá gjörbreyttan líkama sem ég er ennþá að reyna að venjast. Ég geng enn í meðgöngu joggingbuxum og topp. Topp næs ;) #líkamsvirðing