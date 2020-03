Sześć osób na intensywnej terapii

Od wczoraj liczba osób przebywających na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Landspítalinn wzrosła do 6. Wszystkie osoby znajdują się obecnie pod respiratorami.

Przedstawiciele szpitala, pracują obecnie nad przeniesieniem wszystkich pacjentów, którzy nie są zakażeni koronawirusem ze szpitala Fossvogur, do innych placówek aby mieć więcej miejsca dla zakażonych.

Sytuacja w szpitalu Landspítalinn jest coraz poważniejsza i jest to spowodowane koronawirusem. Obecnie w kraju potwierdzonych jest 890 zakażeń z czego 791 osób jest poddanych kwarantannie.

Páll Matthíasson, CEO Landspítali, mówi, że sytuacja w szpitalu robi się coraz trudniejsza, od wczoraj wzrosła liczba przyjęć do szpitala i jest także więcej chorych na intensywnej terapii.

„Mamy osiemnaście osób z chorobą Covid-19, z których sześć przebywa na oddziale intensywnej terapii i wszyscy są podłączeni do respiratorów. Sytuacja robi się coraz poważniejsza, zgodnie z przewidywaniami” - mówi Páll.

Poważnie chorzy mający problemy z układem oddechowym zostali podłączeni pod respiratory, osoby te cierpią z powodu zapalenia płuc.

Od wczoraj na oddziale intensywnej terapii przybyło trzech pacjentów. Páll Matthíasson mówi, że pracownicy szpitala pracują bardzo ciężko nad tym aby przetransportować „zdrowsze osoby” ze szpitala Fossvogur do innych placówek, aby w ten sposób stworzyć więcej miejsca dla tych, którzy będą chorzy i osłabieni z powodu koronawirusa.

Pacjenci zostali przeniesieni do Reykjalundur

„Przeprowadzamy już pacjentów do szpitala Reykjalundur, z którym wczoraj podpisaliśmy umowę partnerską. Do tego szpitala wysyłamy pacjentów, którzy nie są chorzy na Covid-19. Wielu chorych udało nam się tam umieścić”- mówi Páll.

Dodał także, że wszystkie oddziały intensywnej opieki w Fossvogur są przepełnione chorymi i trwają prace nad ich powiększeniem. Páll oczekuje, że niebawem uda się ze szpitala przenieść jeszcze większą liczbę osób, które nie są zainfekowane koronawirusem.

„Robimy to co musimy w danym momencie. Ustalamy priorytety tak, że osoby chore i najsłabsze mają pierwszeństwo” mówi Páll.

Oczekuje się, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia szpital będzie miał jeszcze większe obciążenie chorymi.

„Można oczekiwać, że taka sytuacja utrzyma się do połowy kwietnia. Zgodnie z przewidywaniami wszystko idzie dobrze. Myślę, że główną linią obrony przez zakażeniami są obecnie ludzie, którzy powinni rozważyć poddanie się kwarantannie. Wszyscy powinni uważać i szanować zasady jakie ustalił epidemiolog. To jest to co musimy teraz zrobić aby zmniejszyć liczbę zakażeń i odciążyć służbę zdrowia” komentował Páll Matthíasson.