Föstudagsplaylisti Páls Ivans frá Eiðum

Páll Ivan frá Eiðum setti saman föstudagslagalista vikunnar, og er hann tileinkaður fólki sem segist vera alætur á tónlist.

Páli er margt til lista lagt, hann leikur á ýmis hljóðfæri, málar og og er mikið photoshop gení.

Svefnherbergismúsík hans safnaðist upp á fjölmörgum Soundcloud síðum hans á sínum tíma og varð afar vinsæl meðal ákveðinna hópa.

Eftir vel heppnaða hópfjáröflun var hluti hennar gefinn út á plötunni This Is My Shit árið 2017, sem hlaut mikið lof.

Sömuleiðis voru bæði YouTube-rás hans og svo Facebook-síðan Djók frá Eiðum miklir gleðigjafar þeirra sem til þekktu.

Nýjasta útspilið er svo fréttaveita Páls, Fréttirnar, þar sem má finna skjáskot af fréttum á íslenskum vefmiðlum með nýjum fyrirsögnum úr smiðju Páls.

Páll tilheyrir einnig tilraunakennda S.L.Á.T.U.R. tónlistarhópnum og örugglega fullt af öðru sem væri kúl að nefna.

„Jæja, hérna er þetta. Playlisti fyrir fólk sem segist vera alætur á tónlist,“ segir Páll um lagavalið og skorar svo á hlustendur. „Ef þú fílar ekki ALLT á þessum lista þá verður þú að hætta að segjast vera alæta á tónlist. Svona eru bara reglurnar hehe“

Lögunum raðaði Páll svo upp eftir lengd, stysta fyrst, lengsta síðast.