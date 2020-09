„Allir ættu að eiga 30 mínútur á dag til þess að hlúa að heilsu sinni“

View this post on Instagram

What you see depends on what you look for So lsetrið, My rdalsjo kull, fjo llin, a in, gry ttur jarðvegurinn, hly ja peysan mi n, go ðu sko rnir mi nir, þakklætið i hjarta mi nu...þetta allt eða eitthvað allt annað? Fo kus hugans hefur a hrif a allt i kringum okkur. Leggjum okkur fram við að beina honum i go ðar og uppbyggjandi a ttir. #3030heilsa #nature #motivationtomove #naturephotography #naturelovers #mindset #mindsetmatters