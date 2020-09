Powstaje system ostrzegania przed COVID-19

Departament Ochrony Ludności i Biuro Komisarza Policji Krajowej, opracowuje obecnie nowy projekt mający na celu dostarczenie szybkich i czytelnych informacji dla mieszkańców kraju o zagrożeniu koronawirusem. Plan zakłada skorzystanie z alertów oznaczonych kolorami w celu wizualizacji ostrzeżenia. Stopnie zagrożenia będą oznaczane określonymi kolorami, tak jak to jest robione w przypadku ostrzeżeń meteorologicznych.

Pomysł dotyczący wprowadzenia kolorowego alertu przedstawił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Víðir Reynisson. Dodał także, że ma nadzieję, iż jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego będzie mógł ogłosić to w jaki sposób zostanie wprowadzony nowy projekt.

Víðir wspomniał, że specjaliści przyglądają się temu w jaki sposób Biuro Meteorologiczne wykorzystuje system ostrzegawczy. Mieszkańcy Islandii doskonale wiedzą jak on działa i jak go odczytywać, oraz co oznaczają poszczególne pojawiające się ostrzeżenia i alerty. Wszyscy rozumieją co oznacza alert żółty, pomarańczowy czy też czerwony.