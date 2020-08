Nauczyciele Barnaskólin poddani kwarantannie

Wszyscy pracownicy szkoły podstawowej w Reykjavíku zostali wysłani na kwarantannę po tym, jak u jednego nauczyciela zdiagnozowano aktywne zakażenie. Wczoraj zajęcia w szkole odbywały się normalnie, ale tylko dlatego, że zakażonej osoby nie było w tym dniu w pracy. Jak informują media żaden uczeń ani rodzice nie będą poddani kwarantannie.

Najprawdopodobniej normalne rozpoczęcie zajęć w szkole nie będzie możliwe.

„Wszyscy nasi nauczyciele zostali wysłani na kwarantannę” mówiła Þórdís Jóna Sigurðardóttir, dyrektor szkoły Hjallastefnan, w rozmowie z agencją informacyjną. Sprawa została po raz pierwszy zgłoszona na stronie internetowej DV.

„W tej chwili obserwujemy całą sytuację i szukamy możliwości aby pomóc rodzicom. Oczywiście to co się stało jest po prostu druzgocące, to jest straszne”.

Obecnie podejmowane są także wysiłki, aby zapewnić dzieciom jakąś formę nauczania na odległość.

Ważne jest rozpoczęcie nauczania przynajmniej dla najstarszych uczniów jeżeli tylko nauczyciele będą zdrowi. Bardziej szczegółowej odpowiedzi na temat organizacji działań w szkołach spodziewamy się w najbliższych dniach.