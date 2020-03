Tíu góðar bílamyndir til að njóta í samkomubanni

Vísir hefur tekið saman tillögu að tíu góðum bíómyndum sem snúast að miklu leyti um bíla til að horfa á í samkomubanninu sem nú er í gildi vegna COVID-19.



Kröfurnar voru einfaldar, myndirnar þurftu að fjalla að verulegu leyti um bíla eða bílatengd málefni, auk þess sem þær þurftu að hafa verið framleiddar á þessari öld.



Listinn er alls ekki tæmandi en vonandi gefur hann hugmyndir að kvikmyndum til að horfa á í samkomubanninu.



Svona lítur listinn út:

1. Gone in 60 seconds (2000)

2. Ford vs. Ferrari (2019)

3. Mad Max: Fury Road (2015)

4. Rush (2013)

5. Baby Driver (2017)

6. Senna (2011)

7. Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)

8. Cars (2006)

9. Drive (2011)

10. Fast Five (2011)