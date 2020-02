Nýr Defender stekkur 30 metra í James Bond

Nýr Land Rover Defender fékk það óþvegið í nýrri James Bond mynd, No Time To Die. Í hverri tökunni á fætur annarri flugu þeir í loftköstum í æsilegum eltingarleikjum eins og myndirnar sýna. Þar á meðal er eitt 30 metra stökk og heilhringur.



Með framleiðslunúmerið 007

Bílarnir sem notaðir voru eru fyrstu bílarnir sem komu af færibandinu og þeim var ekki breytt sérstaklega fyrir tökurnar. Alls notuðu framleiðendur myndarinnar tíu nýja Defender, þar á meðal þann sem var númer 007 á framleiðslulínunni. Frá því að Land Rover forkynnti bílinn í september sl. hefur fyrirtækið notið fordæmalauss áhuga almennings á nýja bílnum. Pantanir viðskiptavina hlaðast upp hjá flestöllum umboðsaðilum sem byrja afhendingar á fyrstu bílunum á vormánuðum eða um svipað leyti og kvikmyndin No Time To Die fer í sýningar. Von er á fyrstu bílunum til BL í vor.



360° stökk

Myndirnar og vefslóð á myndband sem fylgja fréttinni voru teknar við auglýsingagerð Land Rover í Skotlandi þar sem myndatökur No Time To Die fóru m.a. líka fram, og var bílunum í engu hlíft við akstur á hámarkshraða um mýrar og móa og yfir ár. Meðal annars valt einn Defender bílanna heilhring og var ekið viðstöulaust áfram eftir að hann lenti aftur á hjólunum.

Áhættuatriðunum í tökunum stjórnaði Lee Morrison ásamt Chris Corbould sem hlotið hefur Óskarsverðlaun fyrir kvikmyndatæknibrellur. „Við ýttum Defender meðvitað á ystu mögulegu nafir til að skapa hámarksspennu og til að gefa aðdáendum innsýn í þær gríðarlegu áskoranir sem bílaatriðin og kvikmyndatökurnar voru þannig að áhorfendurnir geti hlakkað virkilega til þess að sjá kvikmyndina sem frumsýnd verður í apríl,“ sagði Morrison að tökunum loknum.



Mikill styrkleiki

Nick Collins, framleiðslustjóri Defender hjá Land Rover, segir að nýr prófunarstaðall hafi verið þróaður fyrir nýjan Defender, sá erfiðasti sem Land Rover hafi þróað til þessa og sé einstakur fyrir Defender. „Styrkur bílsins í heild og ending er mæld með mörgum mismunandi og ólíkum prófunum. Sum prófanna fólust í því að láta bílinn fara brúarstökk sem fullvissuðu okkur um að Defender myndi standast þær gríðarlegu raunir sem framleiðendur kvikmyndarinnar hugðust láta bílana þreyta í áhættuatriðunum án þess að þeir yrðu styrktir neitt sérstaklega fyrir utan að þeir voru búnir veltigrind,“ sagði Collins.



Áratugalangt samstarf

Land Rover hefur átt samstarf við framleiðendur kvikmyndanna um James Bond í 37 ár eða frá 1983 þegar Range Rover Convertible var notaður við gerð myndarinnar Octopussy. Í nýjustu myndinni eru notaðir tíu Land Rover Defender bílar, einn Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III og Range Rover Classic.