Benjamin Mendy, leikmaður Manchester City, er kominn í tveggja vikna sóttkví eftir að fjölskyldumeðlimur hans veiktist og fór í skoðun vegna kórónuveirunnar.



City á að spila gegn Burnley á Etihad-leikvanginum á laugardag en leik þeirra gegn Arsenal var frestað á miðvikudagskvöldið vegna veirunnar. Einnig hefur leik þeirra gegn Real Madrid í Meistaradeildinni sem átti að fara fram í næstu viku verið frestað.





#MCFC defender Benjamin Mendy is in self-isolation as a precaution after a family member was tested for coronavirus.