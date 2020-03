Wayne Rooney, leikmaður Derby, hrósar Sir Alex Ferguson mikið fyrir tíma sinn hjá Man. United og segir að mismunandi þjálfunaraðferðir hans hafi hjálpað liðinu mikið.



Rooney mætir sínum gömlu félögum í kvöld er United heimsækir Derby í enska bikarnum og er Rooney miðpunktur athyglinnar fyrir leik kvöldsins.



Hann var meðal annars spurður út í Ferguson og hvernig hann var í búningsklefanum.



„Hann vissi hvernig ætti að koma skilaboðunum áleiðis án þess að tapa sér. Ef hann hefði talað við Nani eins og hann gerði við mig þá hefði Nani brotnað niður og grátið. Hann hefði ekki farið út á völlinn aftur,“ sagði Rooney.





Wayne Rooney explains which player Alex Ferguson really targeted in their rows https://t.co/YTWoFAzs2j pic.twitter.com/jrkUwzm591