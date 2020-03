Óvíst er hvort að Harry Maguire, varnarmaður Manchester United, verði klár í slaginn fyrir grannaslaginn gegn Manchester City um helgina.



Maguire var ekki í leikmannahópi United í gær sem vann 3-0 sigur á Derby í enska bikarnum en hann meiddist á æfingu.



„Ég sagði við hann fyrir æfinguna að ég ætlaði ekki að hvíla hann en svo snéri hann upp á ökklann svo hann varð að vera heima,“ sagði Solskjær í samtali við MUTV.



„Vonandi verður hann klár fyrir helgina en ég er ekki viss.“





Maguire setti sjálfur á Twitter þar sem hann greindi frá því að hann myndi missa af leik gærkvöldsins og óskaði félögum sínum góðs gengis.



Það gekk eftir en United vann 3-0 sigur og er komið áfram í 8-liða úrslit enska bikarsins.





Disappointed to miss out through injury - Working hard to get fit ASAP. Good luck to the lads @ManUtd #MUFC