Manchester City hafði mikla yfirburði er liðið vann 2-0 sigur á West Ham á heimavelli í gær. Leiknum var frestað fyrir tæpum tveimur vikum vegna óveðurs.



Englandsmeistararnir voru 78% með boltann í leiknum og skutu alls níu sinnum í átt að marki West Ham. Hamrarnir sem eru í bullandi fallbaráttu áttu ekki skot á mark City.



Þegar horft er til tölfræðinnar í leiknum sjást yfirburðirnir nokkuð augljóslega. Rodri, miðjumaður Manchester City, gaf 178 sendingar í leiknum. Enginn hefur gefið fleiri sendingar frá því talningar hófust.



Nokkra skemmtilega tölfræðipunkta úr leiknum má sjá hér að neðan en City er þó enn 22 stigum á eftir Liverpool. West Ham er í fallsæti og stigi frá öruggu sæti.





Rodri attempted more passes (188) and completed more passes (178) against West Ham than any player has ever recorded in a Premier League game.



