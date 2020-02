Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, segir óvíst hvort að enski framherjinn Marcus Rashford verði klár í slaginn fyrir EM 2020 í sumar.



Rashford meiddist á baki í bikarleik gegn Wolves um miðjan janúarmánuð. Vonast var eftir því að hann yrði frá í sex vikur en nú er ljóst að vikurnar verða eitthvað fleiri.



„Ég var að vonast til þess að hann myndi spila aftur á þessu tímabili. Þetta tekur tíma. Ég er ekki læknir en ég var að vonast eftir þvþí að hann myndi verða fljótari að jafna sig,“ sagði Solskjær.





"I was hoping he would recover quicker than it looks like he's going to be out for - another few months definitely."