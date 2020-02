Smalling: Ítalía hefur gert mig að betri varnarmanni

Manchester United maðurinn Chris Smalling hefur átt endurnýjun lífdaga í láni hjá ítalska félaginu Roma og hefur nú sett stefnuna á að komast í enska EM-hópinn í sumar.



Chris Smalling hefur ekki spilað fyrir enska landsliðið síðan 2017 en hefur vissulega minnst landsliðsþjálfarann Gareth Southgate á sig með góðri frammistöðu í ítalska boltanum.



Smalling kann vel við sig á Ítalíu og segir að fjölskyldan hafi komið sér vel fyrir. Hann er líka á því að hann sjálfur sé orðinn betri leikmaður eftir að hafa spilað í ítölsku deildinni.





Chris Smalling is hoping for an England recall for #EURO2020



In full: https://t.co/U9ep0Ui13I #ENG #bbcfootball pic.twitter.com/CQIGCCpHsu