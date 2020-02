AC Milan færist nær Evrópusæti í ítalska boltanum eftir 1-0 sigur á Torino á heimavelli í kvöld.



Liðin mættust í síðasta leik 24. umferðarinnar en leikið var á San Siro í kvöld. Zlatan Ibrahimovic var að sjálfsögðu í byrjunarliði heimamanna.



Fyrsta og eina mark leiksins kom á 25. mínútu. Króatinn Ante Rebic skoraði þá eftir fyrirgjöf Samuel Castillejo en Milan hafði unnið boltann í kringum vítateig Torino.





Ahead at the break, no letting up in the second half #MilanTorino 1-0 #SempreMilan pic.twitter.com/I5wGTzVNwQ