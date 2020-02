Andy Robertson, bakvörður Liverpool, segir að Liverpool sé enn inni í einvíginu gegn Atletico Madrid þrátt fyrir 1-0 tap í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.



„Hornið skoppaði út um allt og þetta var tæpt en þetta var ekki rangstaða. Við gáfum þeim besta mögulega byrjun sem völ var á og stuðningsmennirnir voru á bakvið þá,“ sagði Robertson við BT eftir leikinn.



„Við spiluðum góðan leik og við vitum að við getum gert betur. Við höfum síðari leikinn til að bæta úr þessu.“





Liverpool have failed to attempt a single shot on target for the first time across all competitions this season. It just wasn't their night. pic.twitter.com/vByU1fPfMY







„Þeir fögnuðu eins og þeir hefðu sigrað einvígið eftir leikinn. Þeir eru að koma á Anfield og við vitum að stuðningsmennirnir okkar verða með okkur þá,“ sagði Skotinn.



Síðari leikur liðanna fer fram 11. mars á Anfield.





"They celebrated like they won the tie after the game, so let's see."



"They're coming back to Anfield, we know our fans will be there."



Virgil van Dijk and Andy Robertson know this one isn't over yet



@DesKellyBTS pic.twitter.com/5tJpyM9DvH