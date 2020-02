Klopp kemur Salah til varnar

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, hefur komið einni af stjörnum Evrópumeistarana, Mohamed Salah, til varnar.



Egyptinn hefur verið gagnrýndur mikið að undanförnu og var sagður skjóta þegar hann gæti gefið boltann á liðsfélaga sem væri í betri stöðu.



Þetta var hins vegar ekki uppi á teningnum í leiknum gegn Southampton á laugardaginn þar sem Liverpool vann 4-0 sigur.



„Fyrir viku síðan vorum við að tala um Mo Salah. Hann var aldrei eigingjarn eða eigingjarnari en hann á að vera,“ sagði Klopp á blaðamannafundi í gær.



„Við höfum séð mörk frá Mo þar sem hann er í kringum fjóra leikmenn og finnur leið á markið.“





