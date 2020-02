Manchester United og Leeds mættust í enska bikarnum, skipað leikmönnum átján ára og yngri, í gær en leikurinn fór fram á Old Trafford.



Það voru ekki margir mættir Man. United stuðningsmenn mættir völlinn í gær en stuðningsmenn Leeds eru einstakir. Þeir fylltu endann fyrir stuðningsmenn útiliðsins og mættu 1400 stuðningsmenn Leeds.



Man. United og Leeds er ekki rosalega vel við hvort annað og því vildu stuðningsmennirnir styðja ungu drengina.





look at that away stand!



Leeds have taken fans to watch their U18 side in the FA Youth Cup!



You’ve got to love that level of support



@ladtoleeds #lufc #mufc #FACup pic.twitter.com/W6wPIMbieP