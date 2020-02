Marcus Rashford, framherji Manchester United, gaf stuðningsmönnum félagsins góðar fréttir í vikunni.



Rashford er að glíma við meiðsli í baki en hann sagði frá því á samfélagsmiðlum í vikunni að hann væri allur að koma til.



Hann sagði að hann myndi snúa aftur fyrir lok tímabilsins þrátt fyrir að Ole Gunnar Solskjær, stjóri félagsins, hafði efast um að hann myndi spila aftur á leiktíðinni.





Marcus Rashford insists he will play before the end of the season as he recovers from a stress fracture.



