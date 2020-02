Leicester og Chelsea gerðu 2-2 jafntefli er liðin mættust í fyrsta leik 25. umferðarinnar í enska boltanum.



Staðan var markalaus í hálfleik en eftir einungis 66 sekúndur í síðari hálfleik stangaði Antonio Rudiger hornspyrnu Mason Mount í netið.



Adam var ekki lengi í paradís því átta mínútum síðar var allt orðið jafnt. Harvey Barnes komst upp vinstri vænginn, skot hans fór af varnarmanni og í netið.





Harvey Barnes' last three games for Leicester in the Premier League:



vs. Burnley

vs. West Ham

vs. Chelsea



Three in three for the midfielder. pic.twitter.com/vtyHry0XoC