Solskjær segir Bruno líkari Scholes en Ronaldo

Bruno Fernandes verður að öllum líkindum í leikmannahóp Manchester United í fyrsta skipti í dag er liðið mætir Wolves.



Fernandes var staðfestur sem leikmaður United fyrr í vikunni en hann kemur til félagsins frá Sporting Lisbon fyrir tæplega 70 milljónir punda.



Cristiano Ronaldo kom einnig frá Sporting og einhverjir vildu líkja Bruno við hann en Ole Gunnar Solskjær segir að hann svipi meira til Paul Scholes.



„Cristiano er einstakur. Við vonum að Bruno muni eiga frábæran feril hjá United en að bera hann saman við Cristiano er ekki sanngjarnt,“ sagði Solskjær.



„Hann er markaskorari og leggur upp mörk sem miðjumaður, eins og Paul Scholes. Hann getur sparkað boltanum frábærlega. Hann er með rosalega tækni en hann getur einnig lagt upp mörk úr föstum leikatriðum.“





