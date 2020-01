Gamli Grindvíkingurinn gerði gærdaginn enn betri fyrir Liverpool

Karlalið Liverpool var ekki eina lið félagsins sem fagnaði góðum sigri í ensku úrvalsdeildinni í gær því kvennalið félagsins vann líka mikilvægan sigur.



Karlarnir í Liverpool hafa verið á toppnum í allan vetur og eru nú komnir með sextán stiga forskot á næsta lið en það hefur verið mikið basl á kvennaliðinu.



Liverpool konurnar urðu hreinlega að vinna Bristol City á útivelli í gær. Liðið sat í fallsæti fyrir leikinn en 1-0 sigur á Bristol City þýðir að Liverpool konurnar eru þar ekki lengur.





It's been a good day for Liverpool!



Liverpool Women moved out of the relegation zone with their first win of the season.



A first-half goal from Rachel Furness left Bristol City at the bottom of the WSL table.



Match report https://t.co/jJmune5Rwb#bbcfootball #WSL pic.twitter.com/pc74nGJ5Dc