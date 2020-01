Stærðarinnar haglél olli miklum skemmdum í Ástralíu

Trees getting shredded by the #canberra #hailstorm. Hope the birds are ok! pic.twitter.com/fjlMesDmQ8 — Matthew Trewin (@trudoggydog) January 20, 2020

left: Parliament House, Canberra, January 5



right: :Parliament House, Canberra, January 20



(pics: AAP) pic.twitter.com/i7LWfrkHOv — Josh Butler (@JoshButler) January 20, 2020

Just glimpsed the CSIRO glasshouses: none left standing. Think of all the experiments destroyed. https://t.co/YgveoHUBiz pic.twitter.com/m9izop4cpu — Saul Justin Newman (@saul_newman) January 20, 2020

Ferocious #hailstorm in #canberra region - just managed to shelter in this garage in time pic.twitter.com/eCBU8kagkS — Kylie Simmonds (@Kylie_Simmonds) January 20, 2020

Damage from Hail storms in Canberra, Australia. #hailstorm pic.twitter.com/fXG5PG3UiG — Senali De Silva (@senalids) January 20, 2020

TFW your balcony starts to flood because the hail is so thick it blocks the drain. #Canberra pic.twitter.com/ithoaNhX5F — Tara Cheyne MLA (@In_The_Taratory) January 20, 2020

Athugið. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Vísir hvetur lesendur til að halda sig við málefnalega umræðu. Einnig áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi eða ósæmilegar athugasemdir og ummæli þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni.

Fleiri fréttir