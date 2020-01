Alisson jafnaði við Gylfa í gær

Alisson Becker markvörður Liverpool, lagði upp seinna mark Liverpool liðsins og er þar með búinn að jafna við margar stórstjörnur á stoðsendingalistanum á þessu tímabili.



Alisson fékk þarna skráða sína fyrstu stoðsendingu á leiktíðinni og jafnaði þar við menn eins og Raheem Sterling, Mesut Özil og Gylfa Þór Sigurðsson.





Players Alisson has as many assists as:

• Mesut Özil

• Aubameyang

• Almiron

• Ndombele

• (more than) Lingard

• Lucas Moura

• Gylfi Sigurdsson

• Sterling

• Walcott

• Saint-Maximin