Það ætlaði allt um koll að keyra er Anderlecht og Club Brugge mættust í belgísku úrvalsdeildinni um helgina.



Stuðningsmenn Anderlecht kalla ekki allt ömmu sína og þegar Simon Mignoet, markvörður Club Brugge, ætlaði að taka markspyrnu brá honum í brún.



Stuðningsmennirnir höfðu nefnilega kastað í áttina að honum flugeldum sem sprengdist fyrir hliðina á markverðinum sem hélt fyrir augun.





The Professional Referee Department was pleased to see a positive reaction of respect and fair play during #ANDCLU.



Respect & fair play helps our referees to do their job! #UnderReview pic.twitter.com/n1yrsrxfEY