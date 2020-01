Liverpool er með fjórtán stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir leiki helgarinnar í enska boltanum og á einn leik til góða.



Þrátt fyrir að flestir stuðningsmenn Liverpool séu hoppandi kátir með forystuna eru það ekki allir.



Einn stuðningsmaður félagsins hringdi inn á BBC 5 í gær þar sem farið var yfir enska boltann og setti spurningarmerki við getu annara liða deildarinnar og rúmlega það.



„Eðlilega er ég ánægður með Liverpool. Hvernig ætti ég ekki að vera það?“ sagði stuðningsmaðurinn.



„En það sem ég ætlaði að segja er að það er eitthvað bogið við ensku deildina. Hin liðin eru glötuð. Mér finnst að deildin sé ekki að standa undir væntingum.“



„Hvar er Arsenal? Hvar er Chelsea? Hvar eru öll þessi félög?“





"There’s something wrong in the Premier League - the other teams are rubbish”



This #LFC fan is disappointed by the lack of competition for the title this season...



They're just the points clear at the top of the table #BBC606 pic.twitter.com/JjV5wPH5jc