Jamie Carragher, sparkspekingur Sky Sports og fyrrum leikmaður Liverpool, er eins og flestir aðrir Liverpool-menn himinlifandi með stöðu liðsins.



Liðið er með fjórtán stiga forskot á toppi deildarinnar eftir 1-0 sigur á Tottenham um helgina og þar að auki á liðið einn leik til góða.





Carragher: Liverpool are not buying superstars they are making them.https://t.co/x9fMeAGJUL