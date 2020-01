Jose Mourinho, stjóri Tottenham, segir að hann hafi skilið stuðningsmenn Tottenham að gagnrýna Christian Eriksen um helgina.



Eriksen var ekki upp á sitt besta er Tottenham tapaði 1-0 fyrir toppliði Liverpool og var púaður af velli.



Daninn hefur verið mikið orðaður burt frá Lundúnum en talið er líklegt að hann sé á leið til Inter Milan. Áhugi Danans á Tottenham sé eftir því.



„Ef þú spyrð mig út í ástæðurnar afhverju hann er ekki að spila vel þá er ég ekki heimskur. Ég hef verið í fótboltanum í mörg ár,“ sagði Portúgalinn.





"Our fans thought he didn't have a great performance against Liverpool - I have to agree with that."



