Henderson og Bronze leikmenn ársins hjá Englandi

Jordan Henderson var í gær valinn enski leikmaður ársins fyrir árið 2019 en Lucy Bronze hlaut flest atkvæði í kvennaflokki.



Bæði unnu þau Meistaradeildina á síðasta ári og áttu virkilega gott ár með enska landsliðinu.



Henderson hafði betur gegn Raheem Sterling og Harry Kane en Henderson lék sjö leiki fyrir England árið 2019.





Jordan Henderson and Lucy Bronze have been named England Players of the Year for 2019.