Íslenska karlalandsliðið í fótbolta vann 1-0 sigur á Kanada er liðin mættust í æfingaleik í Bandaríkjunum í nótt.



Ekki er um alþjóðlegan landsleikjadag að ræða svo ekki voru margir fastamenn í íslenska liðinu.





Byrjunarlið Íslands gegn Kanada. ISL starting line up vs Canada, friendly match played in Orange County, CA. #fyririsland pic.twitter.com/5Nb1uDhbbv







Fyrsta og eina mark leiksins kom á 21. mínútu. Eftir hornspyrnu íslenska liðsins ákvað markmaður Kanada að fara í skógarúthlaup.



Hólmar Örn Eyjólfsson þakkaði pent fyrir sig og skoraði sitt annað landsliðsmark. Lokatölur 1-0.



Daníel Leó Grétarsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Stefán Teitur Þórðarson, Alfons Sampsted og Bjarni Mark Antonsson léku allir sinn fyrsta landsleik.





Nokkrar myndir úr vináttuleik Kanada og Íslands, sem fram fór í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Pictures from the Orange County, USA friendly between Canada and Iceland. pic.twitter.com/B8h2SlBPP9