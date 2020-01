Sporting og Man. United enn ekki náð saman um Fernandes

Portúgalska sjónvarpsstöðin, TVI 24, greinir frá því nú í morgun að Manchester United og Sporting hafi enn ekki náð saman um miðjumanninn Bruno Fernandes.



Bruno hefur verið mikið orðaður við United í glugganum en fyrr í vikunni var talið að samningur væri nánast í höfn og beðið var eftir að Bruno yrði kynntur.



Nú greinir sjónvarpsstöðin hins vegar frá því að samningarnir séu ekki í höfn. United vill borga 42 milljónir fyrir hann en Sporting vill fá þrettán milljónum punda meira.





