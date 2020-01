Man. United getur fengið Cavani frítt í sumar

Manchester United verður boðinn sá möguleiki að fá framherja PSG, Edinson Cavani, á frjálsri sölu næsta sumar en Manchester Evening News greina frá.



Cavani rennur út á samningi næsta sumar en PSG hefur sagt að Cavani muni ekki fara frá félaginu fyrir minna en 30 milljónir punda í janúarglugganum.



Romelu Lukaku yfirgaf United í sumar og United náði ekki í framherja í stað hans. Þeir eru sagðir hafa misst af Erling Braut Håland sem fór til Dortmund og einnig var Mario Mandzukic orðaður við Rauðu djöflanna.





