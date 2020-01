View this post on Instagram

Uppskrift dagsins er af vegan chili. Ég elska að útbúa góða pottrétti sem einfalt er að henda saman og láta malla. Þetta chili er einmitt svoleiðis réttur og ég hef eldað þetta rosalega mikið síðustu ár. // Just posted this delicious vegan chili up on the blog. Sooo easy to make and filled with flavors. It’s also super heartwarming in the winter! . . . . . #vegan #veganfood #whatveganseat #vadveganeräter #veganfoodshare #feedfeedvegan #ilovevego #veganmatur #veganchili #chilisincarne #vegandinner #beanchili #veganistur #piteå